"L'Ultima Volta", il nuovo video di Emis Killa e Jake La Furia

Roma, 21 ott. (askanews) - È online il video ufficiale di "L'Ultima Volta", feat. Massimo Pericolo, prodotto dai 2nd Roof, il nuovo singolo estratto da "17", l'album certificato disco d'oro di Emis Killa e Jake La Furia.

Il video, diretto da Igor Grbesic e Marc Lucas (Damn Films), si svolge all'interno di un carcere, in cui i tre artisti si confessano e vanno a trovare i loro amici chiusi come lupi in gabbia. "L'Ultima Volta" racconta la storia di un'amicizia che attraversa molti anni, nasce infatti quando i protagonisti ancora vivevano secondo la legge della strada e la vita regalava ben poco. I percorsi poi sono costretti a dividersi, chi raggiunge il successo e chi, invece, non riesce a liberarsi dalle catene della malavita.