L'Aquila accende il Natale, pronti per nomina a capitale europea?

Roma, 19 dic. (askanews) - Musica, colori, immagini, letteratura, bellezza. Sono gli elementi che hanno caratterizzato l iniziativa con cui si è dato il via a "Luce d Artisti", rassegna illumino-grafica organizzata dal Comune dell Aquila, in collaborazione con Citelum Italia. Il progetto è parte integrante del percorso di candidatura del capoluogo d Abruzzo a Capitale Italiana della cultura 2022 e si concluderà il 18 gennaio 2021, giorno in cui in cui sarà designata dal Mibact la città vincitrice dell importante riconoscimento.

Madrina d eccezione della serata la cantautrice aquilana Simona Molinari che, dal piazzale antistante il Castello cinquecentesco, e avvolta dall illuminazione proiettata sul bastione della fortezza, ha accompagnato l avvio dell iniziativa eseguendo due brani tipicamente natalizi: All I want for Christmas is you di Mariah Carey e White Christmas di Irving Berlin che nel corso degli anni è stata interpretata da artisti di caratura mondiale come Frank Sinatra e Michael Bublé.