"L'altra domenica" 45 anni dopo. Renzo Arbore la celebra in tv

Roma, 26 mar. (askanews) - Un'antologia di 10 ore per celebrare e raccontare, 45 anni, la "rivoluzione" che arrivò in tv il 28 marzo 1976 sulla Rete 2 Rai con "L'altra domenica" di Renzo Arbore e Ugo Porcelli.

E oggi, sempre il 28 marzo, dalle 14 alle 24 su Rai Storia, Renzo Arbore la riporta in tv dedicandole e commentando per i telespettatori il palinsesto della "Domenica Con", lo spazio curato da Enrico Salvatori e Giovanni Paolo Fontana. Dieci ore per rivedere quella tv dell impegno e del disimpegno, di cultura e di comicità surreale, insieme ai compagni di viaggio di tre stagioni che cambiarono la tv: dalle "ragazze parlanti" ai quiz telefonici per i telespettatori, dai balletti delle Sorelle Bandiera alle corrispondenze surreali da ogni parte del mondo, o quasi.