L'Aeronautica militare in 12 scatti, ecco il calendario del 2021

Milano, 26 nov. (askanews) - Dodici scatti della Troupe Azzurra per 12 temi, a partire dai compiti di Difesa aerea dei cieli nazionali e di altri Paesi Nato, alle missioni all'estero, alla battaglia contro il Covid-19, fino

Con una cerimonia in streaming, l'Aeronautica Militare ha presentato il calendario 2021, in vendita su Amazon con ricavato devoluto a 3 ospedali pediatrici italiani. Unico il denominatore: la capacità di proiettare il proprio patrimonio tecnologico e umano ovunque nel mondo sia utile al Paese, come ha sottolineato il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, generale di Squadra Aerea, Alberto Rosso.

"Se vuoi andare veloce vai da solo - ha detto - ma se vuoi andare lontano, vai in compagnia, vai in squadra. Credo che questo sia il messaggio che meglio sottolinei tutta l'attività dell'Aeronautica. L'Aeronautica vuole andare lontano".

Sul palco la giornalista Rai Valentina Bisti e il colonnello pilota Federico Merola, comandante del 14esimo stormo, un reparto che - assieme agli elicotteri del 15esimo Stormo - è impegnato in primissima linea nella lotta al Covid-19. Particolarmente toccante la testimonianza dell'infermiera Ilaria sul trasporto di Francesca Favalli, la prima paziente intubata trasferita dall'Aeronautica in un altro ospedale.

"Era la sera del 7 marzo quando abbiamo avuto il task e siamo andati a prendere la signora Francesca all'Aero club di Cremona e l'abbiamo portata a Sondalo (So). Una volta a Sondalo l'abbiamo salutata anche se lei non poteva sentirci e ci siamo chiesti quale sarebbe stato il suo percorso. Oggi sappiamo che ha vinto il Covid, è tornata a casa e siamo anche riusciti a sentirla al telefono".

Il calendario svela anche il logo del centenario dell'Arma azzurra che ricorrerà il 28 marzo 2023. Un secolo di vita in cui, ha sottolineato

il sottosegretaio alla Difesa, Angelo Tofalo, l'Aeronautica militare, seguendo il suo motto "Virtute siderum tenus" (con valore fino alle stelle) ha conquistato anche lo Spazio, come ha ricordato ad askanews l'astronauta italiano dell'Esa e colonnello pilota sperimentatore dell'Aeronautica, Luca Parmitano.

"Se andiamo a vedere nel passato degli astronauti italiani ben 4 su 7 arrivano dalle fila dell'Aeronautica, più della metà - ha detto - quindi non si tratta di un rinnovato interesse ma di una presa di coscienza che nel futuro, soprattutto grazie alle nuove capacità portate dalle tecnologie, l'accesso allo Spazio sarà sempre più frequente e lo Spazio diventerà sempre di più un ambiente tattico e strategico".