Kate Middleton e William panettieri per caso a Londra

Londra, 16 set. (askanews) - Kate Middleton e William non smettono mai di stupire e questa volta si sono calati nei panni di panettieri per un giorno. I duchi di Cambridge a sorpresa hanno fatto visita a una celebre panetteria londinese e hanno voluto mettere le mani in pasta. Si sono sfidati a colpi di farina per realizzare i bagel, e Kate si è mostrata molto abile a modellare l'impasto. L'erede al trono e la consorte sono impegnati in un giro per Londra per vedere come le varie comunità hanno reagito al lockdown e all'emergenza Coronavirus. Dopo la panetteria hanno fatto visita a una moschea, sempre dalla parte del popolo anche se con aristocratica flemma.