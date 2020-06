"Karaoke" di Boomdabash e Alessandra Amoroso, è uscito il video

Roma, 24 giu. (askanews) - È già tra i tomentoni dell'estate e a pochissimi giorni dall'uscita ha conquistato la top 3 dei singoli più venduti secondo la classifica ufficiale FIMI/GFK, risultando al tempo stesso uno dei brani più suonati dalle emittenti radiofoniche nazionali e ascoltati su Spotify.

Ora è arrivato anche il video di "Karaoke" su youTube, il nuovo singolo dei Boomdabash con Alessandra Amoroso (uscito su etichetta Soulmatical - Polydor Universal Music Italy). Dopo il successo di "Mambo Salentino", il brano conferma il sodalizio artistico, con una summer hit in stile reggae - pop orecchiabile e piena di energia.

Il video (diretto da Fabrizio Conte e prodotto da Borotalco Tv), vuole essere un omaggio simbolico al successo del brano precedente, una sorta di sequel che mette in risalto le bellezze del Salento. I Boomdabash e Alessandra Amoroso che si preparano per festeggiare l arrivo di Karaoke in un super residenza artistica, Vincent City, una location suggestiva e multicolore situata a Guagnano (Le) che da anni attrae migliaia di visitatori per la sua originalissima e variopinta architettura barocca. A bordo dell iconico pulmino di Mambo Salentino tra suoni e risate Boomdabash e Alessandra Amoroso arrivano poi a San Pietro in Bevagna, bellissima spiaggia in località Manduria (Ta), caratterizzata da dune bianche e sabbiose, in cui ha finalmente inizio l esplosiva festa al tramonto che accende Karaoke.