Juve-Napoli 3-0, De Luca: sentenza limpida come la bagnacauda

Milano, 19 ott. (askanews) - "La sentenza che ha dato la vittoria a tavolino alla Juve è limpida come una scodella di bagnacauda".

È la chiosa in pieno stile deluchiano con cui il governatore della Campania, intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa su Raitre domenica 18 ottobre 2020, ha commentato la scelta del giudice sportivo di assegnare la vittoria per 3 a 0 alla Juventus con un punto di penalizzazione per il Napoli nella sfida contro i partenopei, assenti per la quarantena imposta dall'Asl per la pandemia di Covid-19.

"È stato un altro esempio dell Italia del mezzo mezzo, che non decide mai fino in fondo e che non decide cose chiare - ha detto Vincenzo De Luca - hanno creato una situazione di tale confusione per cui una intesa tra privati, il protocollo che riguarda la Federcalcio, dovrebbe essere prevalente sulle disposizioni sanitarie del Ministero della Salute. Sono cose non da Paese serio ma da circo equestre... in ogni caso, al di là di tutte le stupidaggini che si sono dette,l'Asl ha fatto nient'altro che il proprio dovere, cioé ha riservato ai giocatori del Napoli lo stesso trattamento che viene riservato a ogni altro cittadino in Campania".

L'intera puntata è visibile su www.raiplay.it.