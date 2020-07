Johnny Depp e Amber Heard in tribunale per ultimo giorno processo

Milano, 28 lug. (askanews) - Una folla di fan, che gli hanno lanciato fiori e regali, ha accolto Johnny Depp al suo arrivo in tribunale a Londra, dove lui e la ex moglie Amber Heard affrontano l'ultimo giorno di processo. La causa è stata intentata dall'attore contro il tabloid "The Sun" accusato di diffamazione per averlo definito un marito violento. La tormentata vita di coppia dei due è stata messa sotto i riflettori da mesi.