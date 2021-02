Jennifer Aniston ne fa 52, fan scatenati: ritorna con Brad Pitt?

Roma, 11 feb. (askanews) - Come riesce a essere così bella e a non invecchiare? Un vero e proprio tormentone si è scatenato sui social per il 52esimo compleanno di Jennifer Aniston con foto-confronto che la ritraggono oggi e anni fa nei ruoli più famosi al cinema e in tv, dai tempi della Rachel di Friends agli ultimi scatti senza trucco con la mascherina.

Il tempo per lei e il suo fisico perfetto sembra proprio non passare. E mai come adesso tutti sognano un ritorno con il suo ex Brad Pitt con cui l'amicizia è sempre rimasta. Il gossip corre dopo uno selfie della Aniston con, sullo sfondo, un uomo che potrebbe essere proprio l'ex marito. I due sono entrambi al lavoro su due set molto vicini, alimentando indiscrezioni su possibili pause insieme.

Protagonista di decine di commedie e film sentimentali, l'attrice americana è diventata l'idolo delle donne lasciate e tradite dai mariti quando Brad, con cui si era sposata nel 2000, dopo 5 anni scelse Angelina Jolie. Quando poi Angelina lasciò lui, tutti parlarono della sua "rivincita". Ci fu poi il secondo matrimonio con l'attore e regista Justin Theroux, finito dopo 2 anni e mezzo. Per anni si sono rincorse voci sulle sue presunte gravidanze, sempre smentite; Aniston ha detto più volte che c'è troppa pressione sulle donne affinché siano madri, ribadendo di essere appagata, single e felice.

Eletta "la più bella del mondo" da People o la più sexy da Men's Health, dopo anni di cinema dal 2019 è tornata alla tv, producendo e recitando in "The Morning Show" di Apple Tv, la serie che indaga sui meccanismi delle molestie sessuali, di cui sta girando l'attesissima seconda stagione.