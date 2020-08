Jennifer Aniston e Brad Pitt di nuovo insieme... per beneficenza

Roma, 19 ago. (askanews) - Jennifer e Brad di nuovo insieme... Come ai bei tempi in cui facevano coppia nella vita. Ma non è una commedia romantica e neppure un ritorno di fiamma. Aniston e Brad Pitt tornano a recitare per un progetto a tavolino, in cui con un gruppo di star leggeranno il testo del cult movie degli anni Ottanta "Fast Times at Ridgemont High".

La storia d'amore fra le due superstar finì quando Brad si innamorò di Angelina Jolie sul set di Mr and Mrs Smith; un lungo matrimonio poi naufragato malamente.

Jennifer invece resta ufficialmente single, senza figli e felice così. Nella nuova iniziativa, nata per beneficenza, recitano anche le voci di Morgan Freeman, Julia Roberts e Sean Penn.