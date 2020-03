Irama dedica con Sarcina una ballad a "Milano" la sua città

Milano, 27 mar. (askanews) - Una ballad per cantare tutto l'amore di Irama per la sua città. Il cantautore insieme a Francesco Sarcina ha scritto "Milano" una canzone che nasce così. "L'ho scritta in un momento molto particolare mentre stavo scrivendo il disco con un po' di musicisti in una villa un po' sperduta, e una notte mi è venuta in mente questa melodia e poi sono stato fino alle 9 di mattina a scrivere ed è uscita Milano"

Irama, al lavoro sul nuovo disco, ha deciso di fare uscire Milano perchè ha un significato molto importante per lui. I proventi artistici verranno devoluti all'ospedale Niguarda di Milano."

"La canzone è contenuta nel mio album, ma non era prevista come singolo, ma in un momento così storico particolare in cui vedevo la mia città in questo modo ho deciso di uscire con questa canzone e mi sono messo d'accordo col Niguarda per fare in modo di poter aiutare l'ospedale".

Irama è fortemente legato a Milano una città che definisce meravigliosa e aperta dove sono possibili molti incontri e scambi culturali. E rispetto al difficile momento fa un appello.

"Io lo sto vivendo abbastanza serenamente cercando di fare quello che posso e di aiutare a mio modo, ma chiaramente l'aiuto può arrivare a tutti, io sto cercando di farlo nel mio piccolo partendo dal rispettare le regole, fino ad arrivare a donare e aiutare dove si può. Gli artisti posso fare molto in questo momento perchè sono seguiti e possono generare del bene, ma penso che tutti possano fare del bene generando una reazione a catena che aiuti le persone".