"Inno della pettegola": Platinette e Gay omaggiano Franca Valeri

Roma, 5 nov. (askanews) - Esce il 6 novembre, in radio e su tutte le piattaforme digitali, "Inno della pettegola", il primo singolo dell'inedita coppia composta dal cantautore Dario Gay e dal conduttore radiotelevisivo e cantante Mauro Coruzzi (Platinette). La collaborazione, che arriva dopo una lunga amicizia, segna l inizio di un nuovo progetto artistico. Dario Gay e Mauro Coruzzi hanno scelto di interpretare insieme un trascinante brano reggaeton prodotto da Marco Guarnerio, scritto da Dario Gay e Giovanni Nuti, già noto per aver musicato gran parte delle poesie di Alda Merini.

Nel video del brano, girato a Capena (RM) dal regista Daniele Gangemi e prodotto da Toed Production di Carlo Bucci, e supportato da Kare Design, compaiono, in qualità di special guest, diversi personaggi dello spettacolo e del cinema tra cui Maria Giovanna Elmi, Giancarlo Magalli, Alessandra Monti, Massimiliano Rosolino, Emanuela Tittocchia e Melissa Gilardi, tik toker da 3 milioni di follower presente nella classifica delle prime venti influencer che utilizzano il nuovo social network.

"Inno della pettegola" racconta in maniera giocosa e ironica una realtà quotidiana che appartiene a tutti, uomini e donne. Vuole essere un omaggio all attrice Franca Valeri, scomparsa recentemente, che con i suoi personaggi (tra i più noti la Sora Cecioni e la Signorina Snob) ha rappresentato in maniera surreale l arte del pettegolezzo. Il progetto è anche sostenuto da Stefania Bonfadelli, figlia di Franca Valeri.