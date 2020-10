Milano, 16 ott. (askanews) - "Indossate la mascherina, è mostruosamente importante" è il claim che useranno gli attori del cast della serie "mostruosa" di DeAKids per invogliare i ragazzi ad usare sempre il dispositivo di protezione individuale, per il quale vige adesso l'obbligo di uso in seguito alla diffusione del Covid 19 e alle disposizioni del Governo. DeAKids, il canale in esclusiva su Sky visibile ai canali 601 e 602, manderà in onda da domenica 18 ottobre: protagonisti del video saranno gli attori della serie "Monstershop", Matteo Cremona Marco Falatti e Celeste Gugliandolo, beniamini dei più piccoli.

La seconda stagione stagione di "Monstershop" sarà in onda con i primi due episodi in anteprima nel pomeriggio del 31 ottobre, giorno di Halloween, alle ore 16.15. La serie partirà poi dal 9 novembre sul canale.