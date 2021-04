In anteprima il video del nuovo singolo di Malje "Share Love"

Milano, 29 apr. (askanews) - In anteprima il singolo "Share love" di Malje nuovo estratto dall'album "Jewels" (OneEMusic/Believe), già disponibile negli store e sulle piattaforme digitali.

"Ho composto questa canzone per rispecchiare i tempi che stiamo vivendo. È come se fossimo sospesi nell'attesa di una ripartenza - dice Elena Cretella, in arte Malje - 'Share Love' parla di questo, di una storia d'amore sospesa dal lockdown. È un augurio per tutti quanti, affinché tutto possa scorrere nuovamente."

"Nel videoclip - dichiara il regista Mario Boccuni - ho cercato di essere il più aderente possibile al testo, utilizzando al meglio tutto ciò che è importante in un filmato dalla direzione della fotografia alla luce, il montaggio, linguaggi questi che, messi insieme, ci hanno permesso di comunicare il messaggio della canzone."

Il brano fa parte dell'album "Jewels" e questa è la tracklist: "Luggage", "The Game", "The beer song", "Mandik", "Escamotage", "Share love", "State of mind", "Nice dream" e "The game update". L'album si intitola "Jewels" perché tutti i brani sono per lei dei 'Gioielli'. La copertina dell'album esprime la sintesi della timidezza e della sfacciataggine che appartengono a Malje infatti, nella fotografia che ha scelto, si copre con due vinili, come negli anni '20 si sarebbe coperta con ventagli di piume."