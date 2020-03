In anteprima il video "Don't waste your time" di Pino Scotto

Milano, 13 mar. (askanews) - In anteprima un ampio stralcio del video "Don't waste your time" di Pino Scotto in uscita venerdì 13 marzo. Nel video, ambientato tra i vicoli di Genova, vediamo un ragazzo uscire dall'ospedale dopo che gli sono stati diagnosticati pochi giorni di vita: sarà proprio questo episodio che gli farà capire che deve godere appieno del tempo che gli resta, sperimentando e vivendo nuove esperienze. La storia che vediamo rappresentata è autobiografica, infatti Pino Scotto racconta che lo spunto per scrivere il brano è stato un esame medico: il referto (sbagliato!) gli diagnosticava una malattia grave. Dopo aver scoperto l errore e passato lo spavento, si è reso conto di quanto non si debba tempo, ma invece si debba vivere sempre la propria vita al massimo guardando a quello che abbiamo qui e adesso. Il significato del singolo "Don t Waste Your Time" è proprio questo.