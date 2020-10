In anteprima il video di "Come un sole all'alba" dei 7grani

Milano, 9 ott. (askanews) - In anteprima un ampio stralcio di "Come un sole all'alba" nuovo singolo dei 7grani. A distanza di un anno dalla pubblicazione del brano "Quello che vedo io" e del relativo video girato a Shangay durante il secondo tour in Cina la band comasca propone una nuova canzone e un nuovo videoclip, diretto da Mauro Settegrani e girato in Toscana.

"Come un sole all'alba", brano scritto durante il lockdown, è un omaggio a tutti gli artisti, i musicisti e a tutti gli operatori dello spettacolo e della cultura che si sono trovati, come dice la canzone "senza contanti" ma che con la magia e la leggerezza dell'arte possono rendere la vita meravigliosa.

Insieme ai tre fratelli Settegrani ancora una volta la preziosa tromba di Raffaele Kohler, che ha accudito e dato conforto alla sua Milano e all'Italia intera con le sue esibizioni durante il lockdown.