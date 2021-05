In anteprima il nuovo singolo di Michele Mud "Himalaya"

Milano, 21 mag. (askanews) - In anteprima "Himalaya" (Maninalto!) il video del nuovo singolo di MICHELE MUD, in uscita venerdì 21 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali.

Dopo l'uscita nel 2020 dell'Album "L'amore non ha ragione", arricchito da numerose collaborazioni (Omar Pedrini, Enrico Zapparoli, Tommaso Cerasuolo, Banda Rulli Frulli e altri...) e di cui sono usciti 3 singoli, Michele riparte trovando una nuova casa in Maninalto! La nuova collaborazione da vita subito al nuovo singolo.

"Himalaya è una canzone in cui ciò che ci si aspetta non avviene -dichiara Michele Mud - Come quando si pensa di avere tutta la vita davanti da vivere con una persona e un giorno si scopre che invece non sarà così. O come quando, dal titolo di una canzone, ci si aspetta una canzone che parla di alte cime e pace interiore e invece ci si trova ad ascoltare suoni caldi, ritmi latini e un po' di malinconia".

Michele Mud è un progetto nato nel 2014 da Michele Negrini. L'ispirazione viene da artisti come Jack Johnson, Damien Rice o Paolo Nutini mantenendo testi in italiano nel solco del cantautorato italiano e del pop d'autore. Il fango (Mud) che si porta nel nome racconta di un mondo fatto di sogni limpidi come l'acqua e di una quotidianità dura come la terra che cercano di convivere trovando continuamente nuovi equilibri.