In anteprima "Il dono dell'ubiquità" di Giuseppe Salsetta

Milano, 14 gen. (askanews) - In anteprima un ampio stralcio del video "Il dono dell'ubiquità" il nuovo singolo di Giuseppe Salsetta tratto dall'album "Il meglio di me" (Musica è/Believe), negli store e sulle piattaforme dallo stesso giorno.

"Ho scelto di cantare questo brano, scritto da Davide Di Maggio, perché l'ho trovato davvero molto intenso - dice Giuseppe Salsetta ex concorrente di Amici - il testo ha subito catturato la mia attenzione, l'ho trovato originale e ricercato. Mi ha sempre affascinato l'idea di essere in due posti contemporaneamente, non avevo mai considerato che l'amore potesse darti il dono dell'ubiquità. Anche la melodia mi è subito entrata in testa senza abbandonarmi per un pò. Tutto questo mi ha fatto innamorare di questa canzone".

"Il videoclip, girato a Taranto, racconta di una storia d'amore finita ma che continua a vivere grazie a questo "dono dell ubiquità" che lei (Maria Arismendi) ha lasciato in lui (Giuseppe Salsetta). Nella post-produzione - dichiara il regista Piero Cinieri - ho giocato con la tecnica dello split screen per creare questo parallelismo tra la nuova storia d amore con il nuovo lui (Angelo Carone) e l ex, ormai rimasto solo ma che continua a essere presente in tutti i momenti della coppia quasi fosse un angelo che veglia su di lei. Il video chiude con un messaggio ben chiaro: un amore dotato di un sentimento forte, non muore mai".