In anteprima "Giramondo" nuovo singolo di Jonathan Cilia Faro

"Giramondo" (NewArias Entertainment / BFD - Sony / The Orchard), il nuovo singolo di Jonathan Cilia Faro da martedì 7 luglio in rotazione radiofonica e disponibile sulle piattaforme digitali.

Il brano scritto da Paolo Marioni, vede la pre-produzione e gli arrangiamenti di Franco Poggiali, Peppe Arezzo agli archi, Gary Wallis alla batteria, Alex Meadows al basso, Emanuele Giocondo al piano, Alex De Salvo chitarre e mix e i cori di Serena Marioni.

"La musica è movimento, vita e libertà". L'artista facendo un introspezione si ripromette di continuare questa missione verso coloro che vogliono vivere.

La musica ci circonda, non smette mai di stupirci e dà forza a chi non vuole arrendersi. -commenta Jonathan Cilia Faro - Il tempo é il nostro maestro, l esperienza è necessaria per camminare per le vie di questo mondo, tra le persone, ricordando tutti gli insegnamenti, vivrai felice e darai felicità a chi sarà disposto ad ascoltare le tue parole .

Il video diretto dal giovane regista Simone Tittaferrante racconta le 7 città dove Jonathan lavora. In ognuna di queste c'è una giostra che rappresenta il cerchio della vita, che viene attraversata camminando ed inevitabilmente passando tra le persone si raccolgono esperienze ma anche in mezzo a loro ci si può sentire soli. Quando si viaggia, si spera di arrivare e sentirsi a casa, ma solo pochi sono quelli che apprezzano i piccoli momenti, ecco perché nella clip si vede il padre dell artista che rivive attraverso le pellicole e le foto la storia di un sogno, quello di un figlio che viaggia per la propria arte, con la consapevolezza che un giorno prima o poi ci sarà una piacevole sorpresa.