Impazza il rap del finto cinese di Hyst: "Ti tossisco in faccia"

Roma, 25 feb. (askanews) - "Sono cinese e ti tossisco in faccia", questo il titolo del freestyle rap lanciato dall'attore e rapper di origini asiatiche Taiyo Yamanouchi (mamma italiana, papà giapponese), che in questa drammatica situazione ha scelto come arma il sorriso.

Conosciuto dal grande pubblico per molte serie televisive come "Ultimo" o "L'ispettore Coliandro", Taiyo Yamanouchi, in arte "Hyst", è l'autore e interprete del video che in questi giorni sta impazzando in tv e sui social.

"Dispiaciuto per le vittime e per i grandi disagi che stanno accadendo in tutto il mondo -ha commentato - ho deciso di combattere con il sorriso quello che sta accadendo in questi giorni. Se non ci fermiamo a pensare, pregiudizi e discriminazione possono causare danni enormi".

"Sta para dei cinesi mo è paranormale (...) - rappa Hyst - il 2% di fatalità, virus mortale a malapena sta gente qua ha messo il cervello in quarantena!".

Un calembour tra l'ironico e il grottesco, dove grazie alla sua fisionomia marcatamente asiatica (anche se nato e cresciuto in Italia), veste i panni di un ipotetico untore cinese. Scambiato più di una volta per cinese riceve insulti e minacce da chi, vittima del pregiudizio e della disinformazione, lo ritiene responsabile della diffusione del virus, ha raccontato.

Tra luoghi comuni e considerazioni qualunquiste, il video racconta da un lato l'esperienza personale che vive fin da piccolo quando - appunto - veniva scambiato per cinese, e dall'altro la grave situazione di questi giorni dove più volte è stato discriminato anche solo per uno starnuto.