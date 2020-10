"Il Volo" omaggia Morricone: live il 5 giugno davanti San Pietro

Roma, 28 ott. (askanews) - Il Volo celebra il Maestro Ennio Morricone in un evento live il 5 giugno 2021, in piazza Pio XII a Roma, sullo sfondo piazza San Pietro. Si intitola "Il Volo Tribute to Ennio Morricone", un viaggio dentro l'arte di uno dei più grandi compositori del Novecento. Il Volo ripercorrerà le melodie del Maestro, impresse nei ricordi di tutti.

La sindaca di Roma, Virginia Raggi: "Dobbiamo pensare al futuro, dobbiamo pensare a ciò che verrà dopo, dobbiamo dare un messaggio di speranza, dobbiamo puntare di nuovo su grandi eventi che Roma è in grado di ospitare, dobbiamo puntare sulla cultura, sulla possibilità che questa città, unita ad artisti di calibro internazionale, ha di attirare investimenti, lavoro. Il turismo, la cultura, la creatività devono ripartire. Stiamo già iniziando a guardare al futuro".

Piero Barone: "E' un messaggio a tutti i lavoratori, oltre persone non le conoscono personalmente, noi giriamo continuamente e li conosciamo, e speriamo che con i fatti questo possa aiutare a non avvilirsi e cercare di dare questo messaggio di ottimismo, di speranza e che finalmente 'Tutto andrà bene'".

Gianluca Ginoble: "Motivo di orgoglio, sappiamo che questo progetto richiede grande responsabilità, il Maestro è il più grande compositore del Novecento. Noi ci impegneremo, è un modo per portare in giro per il mondo il nostro patrimonio musicale e culturale".

Ignazio Boschetto: "Viviamo in un momento complicato, non solo perché stiamo a casa, è tutto più difficile, non poter lavorare, difficoltà che ogni categoria e ogni fascia sociale ha in questo momento. Speriamo di poterne uscire presto. Noi come categoria, stiamo preparando un progetto per raccogliere dei fondi e aiutare la nostra categoria molto colpita".