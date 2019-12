Il Volo alla conquista del mondo, successo per il loro tour

Città del Messico, 3 dic. (askanews) - Dopo il sold out ad ottobre all Auditorio Pabellon di Monterrey, sono tornati in Messico per presentare il nuovo best of "10 Years". In 5 giorni i tre ragazzi, che portano il bel canto italiano in tutto il mondo vendendo milioni di dischi, sono stati ospiti di varie trasmissioni radiofoniche e televisiva, tra cui il famoso programma messicano La Academia, reality show dedicato alla musica in prima serata. A Città del Messico Il Volo è stato accolto da migliaia di fan al firmacopie tenutosi al Reforma 222.

Continua la promozione a livello internazionale. Sia l album "Musica" che il nuovo best of "10 Years" hanno raggiunto la TOP 10 di iTunes in tanti Paesi di tutto il mondo, dall Europa ai grandi stati dell America, come Argentina e Messico, mentre sui social network proliferano i fan club in tutte le lingue dedicati al trio italiano.

In questi giorni Piero, Gianluca e Ignazio proseguono il percorso per abbracciare i loro fan in Nord America. Il Volo è atteso e acclamato in tutte le principali città: New York, Miami, dove sono stati ospiti del celebre programma televisivo Despierta América!, e poi Chicago, Los Angeles, Atlanta. Nel Nord America torneranno anche a febbraio 2020 per un tour che li vedrà esibirsi anche al Radio City Music Hall di New York (6 febbraio).