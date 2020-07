Il video del rapper Dydo girato nel parco astronomico di Brembate

Roma, 14 lug. (askanews) - È il parco astronomico La Torre del Sole di Brembate di Sopra la location del nuovo videoclip del rapper bergamasco Dino Dispenza in arte Dydo, da martedì 14 luglio in tutte le piattaforme digitali e di cui askanews pubblica un estratto (al link https://www.youtube.com/watch?v=u-QBn92Jb4w il video integrale).

Il concept del brano dedicato all amore, racconta di una passione così intensa da non sembrare nemmeno terrestre, e proprio negli astri e nelle stelle affonda il suo significato. Per questa nuova rap ballad, infatti, ha scelto di girare il suo videoclip all interno del parco astronomico La Torre del Sole di Brembate, così da sottolineare il titolo/slogan "Scegli Me" che si riassume nel verso che ricorre nel testo "Siamo nati per splendere".

Le rime e gli accenti del rap si diffondono tra i telescopi, volte celesti e il mega planetario dove sono rappresentate le principali costellazioni. La protagonista del videoclip realizzato da Marco Ravelli e Giorgio Pesenti, attraversa gli interni dell osservatorio tenendo sempre in mano una sfera luminosa che rappresenta proprio la stella e l amore raccontati nel testo. Tra beat electro-pop e un tocco di auto-tune la storia si conclude con un simbolico Big Bang dove da questa singola stella si generano altre stelle, pianeti e costellazioni.