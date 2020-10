Il video "Einstein" di Gabbani girato a Palazzo Chigi ad Ariccia

Roma, 16 ott. (askanews) - È uscito il video di "Einstein", nuovo singolo di Francesco Gabbani, estratto dall'ultimo lavoro "Viceversa" (BMG) che il cantautore presenta ora in una versione inedita, un'emozionante piano-voce. Il videoclip è stato girato da Tiziano Russo nel parco di Palazzo Chigi ad Ariccia, poco fuori Roma.

Nel brano un dialogo immaginario tra il cantautore e Albert Einstein, padre della teoria della relatività, che invita proprio a tener sempre presente un presupposto fondamentale: tutto è relativo. Per Gabbani, che nel testo cita anche Marco Castoldi, in arte Morgan, è importante mettersi costantemente in discussione, nella percezione di sé e di come si viene visti, continuando nel contempo ad osservare la società e i risvolti politici che la influenzano.