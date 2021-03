Il vero Francesco Totti per il finale di "Speravo de morì prima"

Roma, 31 mar. (askanews) - Vestendo per un'ultima volta la maglia numero 10 della Roma, il vero Francesco Totti scenderà in campo a dare il cambio a Pietro Castellitto (che lo interpreta in tv) nel gran finale di "Speravo de morì prima", in onda venerdì 2 aprile su Sky e in streaming su NOW dalle 21.15.

In una delle sequenze finali della serie diretta da Luca Ribuoli, il Capitano entrerà in scena a salutare la città accorsa a celebrarlo all'Olimpico quel pomeriggio del 28 maggio 2017 in cui Totti smise definitivamente con il calcio giocato.