Il trombettista Raffaele Kohler torna a incantare sul palco

Milano, 11 mag. (askanews) - E' diventato il simbolo della musica che non si ferma neppure con la pandemia. Il trombettista Raffaele Kohler è tornato a incantare il pubblico sul palco meneghino dello Spirit de Milan e per l'occasione ha presentato i suoi due album "Rondini" uscito in autunno e l'ultimo arrivato "Una sera in Balera".

"Perchè due album? Semplicemente perchè eravamo chiusi in casa con una voglia strepitosa. Quando è uscito il primo album a novembre avevamo una energia incredibile, abbiamo fatto il concerto di Natale al Piccolo Teatro in streaming, ma questa cosa di suonare insieme era troppo forte e a gennaio ci siamo trovati e abbiamo scritto "Una sera in Balera" che era un augurio per tornare a far ballare la gente, non sarà facile ma questo disco è un invito a ritornare a ballare".

Il trombettista swing racconta la voglia di non fermarsi che lo ha spinto a ritrovare una antica usanza: quella di fare serenate in giro per la città.

"Innazitutto durante il primo lockdown era nata dalla finestra per far capire che la musica esce anche dalle grate e poi nel secondo lockdown quando si poteva girare col proprio strumento mantenedo le distanze ho scoperto in questo periodo di crisi drammatico che la gente è romantica, tantissima gente ha voluto regalare queste serenate".

La sua versione alla tromba di "O mia bela Madunina" dal balcone è diventata un video virale con oltre 500 mila visualizzazioni su YouTube. Ma nulla è come esibirsi davanti a un pubblico carne, ossa ed emozioni.

"Per me suonare è sempre un'emozione, suonare una serenata o in un grande locale come questo, suonare nei cortili è sempre un'emozione, ma avere qualcuno che ti sente dal vivo è proprio l'emozione più grande ed è la forza della musica.

Raffaele Kohler e la sua Swing Band mescolano sapientemente la canzone popolare milanese ai grandi maestri dello swing e del jazz, ma sanno anche emozionare con le loro canzoni che raccontano il quotidiano.