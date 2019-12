Il timelapse di Venezia costruita col Lego a Gardaland

Roma, 17 dic. (askanews) - La Basilica di San Marco a Venezia e il Campanile costruiti col Lego: succede a LEGOLAND Water Park Gardaland, ecco il timelapse. Sono solo due di un centinaio fra monumenti e simboli iconici del territorio italiano che verranno costruiti nell'area Miniland: per realizzarla saranno necessari 4 milioni e 900mila mattoncini LEGO.

"Sono un centinaio i monumenti, tutti realizzati in scala 1:20, appositamente progettati per LEGOLAND Water Park Gardaland, rendendo così la Miniland italiana unica al mondo" - afferma Luca Marigo, Sales and Marketing Director di Gardaland - "E non si tratta di piccole realizzazioni, perché il LEGO Model rappresentante il Duomo di Milano, il monumento più alto dell'area, supera i 3 metri, mentre quello che raffigura la Basilica di San Pietro è largo ben 5,6 metri".