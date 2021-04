Il respiro del tamburo, nuovo libro di Gigi Cavalli Cocchi

Milano, 13 apr. (askanews) - Da venerdì 15 aprile sarà disponibile in tutte le librerie Il respiro del tamburo- Storie di successi e di mai successi, il nuovo libro edito da Anniversary Books di Gigi Cavalli Cocchi, batterista storico di Ligabue e tra i protagonisti delle scena musicale italiana. Dopo anni di ricerca, credo di aver trovato il campione mondiale di una disciplina che chiamerò "divagazione creativa": Gigi Cavalli Cocchi, e questo libro ne è la prova dalla prefazione di Riccardo Bertoncelli.

Questo video e il libro riassumono gli assi portanti dell'autore Quali sono i punti di contatto tra Luciano Ligabue e Giovanni Lindo Ferretti? Quali le affinità tra i Genesis e i CCCP fedeli alla linea? Che relazione esiste tra il punk e il progressive rock? Chi ad un certo punto decide di raccontarsi, è spinto da qualcosa di molto personale. Per me la molla è stato il desiderio di condividere, di raccontare cosa significhi vivere la musica come parte inscindibile di sé, come musica e vita siano la stessa cosa. Gli episodi e le emozioni, i tanti momenti meno noti o particolarmente intimi sono raccolti come i tasselli di un mosaico. La narrazione di quello che accade dove l'occhio dello spettatore non arriva. Il Respiro Del Tamburo è la mia voce, e mentre le storie di successi sono le tappe più conosciute di quella storia, i mai successi sono gli avvenimenti accaduti quanto i primi, ma sconosciuti ai più".