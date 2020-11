Il re dell'hip-hop Snoop Dogg e il valore delle piccole cose

Milano, 19 nov. (askanews) - Simpatico, divertente e ambientalista, il re dell'hip-hop Snoop Dogg è il protagonista dello spot natalizio di SodaStream, il brand leader dell'acqua frizzante, che invita a "vivere le piccole cose che fanno la differenza".

Si tratta della più importante campagna globale realizzata da SodaStream interpretata da Snoop Dogg con un video che incoraggia le persone a concentrarsi sulle cose piccole ma importanti della vita, specialmente durante le prossime festività. La campagna si concentra sulle persone e abbraccia la magia del Natale. La storia si riferisce alle feste in famiglia, ai grandi progetti che hanno lasciato il posto alla dimensione casalinga, in cui le piccole cose acquistano significato nel vero spirito del Natale. Come sempre SodaStream usa la campagna anche per trasmettere il proprio messaggio ambientale. Succede quando Snoop incontra in cucina una tartaruga marina e insieme invitano le persone a fare un piccolo cambiamento, che diventa un grande gesto per il pianeta: una bottiglia riutilizzabile di SodaStream, infatti, può far risparmiare fino a migliaia di bottiglie di plastica monouso.