Il Pirandello «virtuale» di Elio Germano 28 maggio 2021

«Così è (o mi pare)» è una riscrittura per realtà virtuale di «Così è (se vi pare)» di Luigi Pirandello, adattato e diretto da Elio Germano, anche interprete di Lamberto Laudisi. È un progetto presentato da Fondazione Teatro della Toscana, Infinito Produzione Teatrale, Gold Productions, in programma in autunno all'interno della prossima stagione del Teatro della Toscana, quella 2021/2022. A Firenze sono previste anteprime il 14 luglio a Villa Bardini e il 5 agosto alla Manifattura Tabacchi in collaborazione Fondazione Stensen e il 23-26 settembre a Romaeuropa Festival 2021. In anteprima per il Sole 24 Ore, quattro minuti dello spettacolo.