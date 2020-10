Il nuovo Ep di Marco Di Noia, special guest due musicisti robot

Milano, 22 ott. (askanews) - Ha pubblicato il primo sotto forma di App e si è esibito nei primi concerti in3d audio. Poi il disco su Leonardo da Vinci, con gli strumenti musicali ideati dal genio italiano. Ora presenta l'ultima innovativa opera: un Ep realizzato con due robot tra i più famosi al mondo: Icub, il simbolo dell'istituto italiano di tecnologia e il virtuoso robot pianista Teotronico. Marco Di Noia, ingegnoso cantautore sperimentale, torna con la "Sovranità dei robot", disponibile in streaming e su digital store.

Il cantautore milanese oltre ai robot, si avvale anche della bravura dei musicisti, Alberto Cutolo e Ace of lover. Con chi si è trovato meglio.

"Beh forse da un certo di vista con i robot perché non sbagliano, sono perfetti. Però dal punto di vista del cuore, della passione e della creatività, direi assolutamente Ace of lovers e Alberto Cutolo".

Al centro del disco personaggi del cinema e della fantascienza.

"E' un po' il mio stile quello di rimpastare personaggi storici e della letteratura, in questo caso del cinema e contestualizzarli nei giorni nostri. In questo album si parla di Anakin Skywalker, che è Dart Fener di Star Wars, dei replicanti di Blade Runner, degli androidi di Westworld e di Isaac Asimov che quest'anno avrebbe compiuto cento anni".

Con "La sovranità dei robot" Marco Di Noia vuole dare un messaggio.

"Il messaggio è che in un'epoca particolare come quella che stiamo vivendo, il considerare l'intelligenza artificiale, quindi con le statistiche, le percentuali, le analisi fatte dai cervelloni computerizzati, anche per l'amministrazione pubblica e politica potrebbe essere una strada percorribile".

Prima un album in 3d, poi un album con gli strumenti ideati da Leonardo. Adesso uno con i robot. Marco si conferma visionario e anche un po' folle.

"Eh si, c'è un po' di follia ammetto che c'è. Diciamo che è un po' più una lucida follia. Diciamo che io mi reputo un esploratore che ha scelto la musica come compagna di viaggio in questa esplorazione del mondo".