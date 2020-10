Il monologo di Brignano sulla scuola: cambierà tutto

Roma, 7 ott. (askanews) - Non poteva mancare l'arrancante ripartenza della scuola tra gli spunti di attualità affrontati dalla satira di Enrico Brignano nella terza puntata del suo nuovo show "Un'ora sola vi vorrei" - 5 puntate in prima serata su Rai2 prodotte da ITVMovie. Nell'esilarante monologo tra l'altro: "Anche i programmi scolastici, post covid, verranno modificati: Per esempio, in geometria, il Teorema di Pitagora reciterà così: i quadrati sui cateti devono essere costruiti almeno a un metro dall'ipotenusa. In Fisica, ad esempio, il Principio di Archimede da adesso in poi sarà così: un corpo immerso nel lysoform riceve una spinta dal basso verso l'alto da uno coi guanti, pari al peso del lysoform spostato". Le immagini di www.raiplay.it