Il live action "Mulan" esce il 4 settembre a pagamento su Disney+

Roma, 5 ago. (askanews) - Doveva arrivare al cinema in primavera. Poi, come molti altri film, a causa del coronavirus il live action di "Mulan", è stato posticipato ed è rimasto in sospeso. Ora la Disney ha annunciato l'uscita il 4 settembre 2020 sulla piattaforma streaming Disney+ negli Stati Uniti, in Canada e in Nuova Zelanda a 29,99 dollari (precisando che la cifra si riferisce al mercato americano).

Il film non rientra quindi nel pacchetto dell'abbonamento standard, ma si potrà acquistare a un prezzo giudicato molto elevato dagli utenti che hanno scatenato la polemica sui social, chiedendosi in quanti saranno disposti a pagare tanto per vederlo a casa; anche i fan in Italia, dove però come in altri paesi, dovrebbe uscire nelle sale.

L'operazione della Disney, su uno dei suoi titoli di punta, rivisitazione del classico del '98, è stata presentata dal ceo Bob Chapek, come un caso unico, una premiere speciale, vista l'eccezionalità del momento, soprattutto negli Stati Uniti in cui il coronavirus continua a crescere a livelli preoccupanti. Non sembra, quindi, l'inizio di una doppio canale per lanciare i nuovi titoli.

La regista Niki Caro, prima della pandemia, lo aveva presentato con un film d'azione epico e con ambientazioni spettacolari su una guerriera coraggiosa e molto legata alla famiglia, un grande esempio di leadership al femminile.