Il film "J'accuse" di Polanski guida le nomination dei César 2020

Parigi, 29 gen. (askanews) - Il nuovo film di Roman Polanski "L'Ufficiale e la spia" (J'accuse) è in cima alle nomination per i premi César, gli Oscar del cinema francese. L'attrice francese Florence Foresti, madrina della 45esima cerimonia dei César ha annunciato:

"12 nomination per 'J'accuse', 11 per 'La Belle Époque', 11 per 'Les Misérables', 10 per 'Ritratto della giovane in fiamme', 8 per 'Grazie a Dio' (By the Grace of God) e poi dovete contare, perché ce ne sono molti altri".

Il film di Polanski, che vede protagonista Jean Dujardin, nei panni del tenente colonnello Georges Picquart che indaga sull'affare Dreyfus, ha già vinto il Gran Premio della giuria alla Mostra del cinema di Venezia.