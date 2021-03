Il festival di Sanremo secondo Lo Stato Sociale

Roma, 2 mar. (askanews) - "Certamente sarà un Sanremo diverso. Il bisogno di normalità non riguarda solo Sanremo, ma tutto il mondo. Le restrizioni ci saranno prima di salire sul palco. Una volta saliti sul palco cercheremo di veicolare un messaggio che parli di normalità. Le restrizioni non limiteranno in alcuna maniera il nostro cercare di portare qualcosa agli italiani che hanno sopportato tutto quello che abbiamo vissuto. Sentiamo molto questa responsabilità". Così Lo Stato Sociale si prepara a vivere il Festival di Sanremo che parte il 2 marzo.