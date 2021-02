Roma, 22 feb. (askanews) - "Sarà un festival diverso, ma cercherò di trarne i lati positivi. In questo periodo siamo abituati a trovare i lati negativi, è un periodo difficile che speriamo che passi. Sicuramente questo Festival è più responsabile e più consapevole, come tutti noi per il bene della collettività". Ne è convinto Irama, in gara alla 71esima edizione del Festival di Sanremo.