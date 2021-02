Il Festival di Sanremo secondo Francesca Michielin e Fedez

Milano, 18 feb. (askanews) - "In realtà per prepararci all'Ariston stiamo facendo la cosa più tecnica e musicale possibile ovvero studiare canto e provare tanto e concentrarci unicamente sui pezzi sul rendere al meglio sia l'inedito "Chiamami per nome" che la cover": Francesca Michielin racconta il suo Festival di Sanremo dove è in gara insieme a Fedez con il brano "Chiamami per nome".

"Io mi sto allenando tanto sul canto perché sono fuori corso. Dopo il Festival divento papà, quindi farò il papà bis per un po' e vivrò la vita come viene" gli fa eco Fedez.