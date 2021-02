Il festival di Sanremo secondo Ermal Meta

Rome (askanews) - Ermal Meta ad Askanews dice la sua sul festival che dovremo aspettarci quest'anno: "Sarà sicuramente un festival diverso, hai ragione, sarà un festival con voglia di normalità e di restrizioni. - spiega - Però il mio festival sarà simile a quello di tutti gli altri, perché insomma, dovremo rispettare delle regole ferree, però per me questo festival, mentre tutti gli altri anni, tutte le altre volte in cui ci sono stato, il festival era non soltanto il palco, ma i giornalisti, la gente intorno, i fan che ti venivano a trovare, quest'anno per me il festival sarà il palco, l'orchestra e il microfono".