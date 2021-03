Il festival di Sanremo secondo i Coma_Cose

Roma, 1 mar. (askanews) - "Sicuramente questa pandemia fai sì che il festival sia diverso, sia strano. - spiegano i Coma_Cose a proposito della loro prima esperienza a Sanremo - Per noi è il nostro primo quindi non abbiamo un parametro, ce lo vivremo comunque con tanta emozione, e in qualche modo ci faremo da pubblico a vicenda, essendo in due, cercheremo comunque di trovare un punto di riferimento, perché cantare senza davanti un pubblico è veramente strano. Però come tutte le esperienze diverse c'è sempre entusiasmo, paura e speriamo anche tanto divertimento".