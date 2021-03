Il festival di Sanremo secondo Annalisa

Roma, 4 mar. (askanews) - "Sono veramente molto emozionata. Ho tantissima emozione dentro che fatico a contenerla perché, oltre all'emozione legata alla performance, c'è anche un senso di responsabilità grandissimo. Lo sento fortissimo. Sono molto emozionata, tantissimo. Mi sono veramente impegnata per gestire l'emozione. È un festival importantissimo, che lancia un messaggio bellissimo e io mi sento la responsabilità di far arrivare insieme agli altri questo messaggio". Così Annalisa ad askanews racconta come sta vivendo il suo Festival 2021.