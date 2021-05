Il fenomeno pop Will torna col tormentone estivo "Bella Uguale"

Milano, 19 mag. (askanews) - Sulla scia del successo virale da oltre 18 milioni di stream conquistati con il singolo "Estate", la giovane promessa del pop italiano Will torna con "Bella Uguale" il suo nuovo singolo, una hit prodotta da Mark & Kremont, che si annuncia come uno dei tormentoni per i prossimi mesi caldi.

"Bella Uguale è ispirata a tutti quegli amori che iniziano e finiscono d'estate e tu ci rimani male, sono belli uguali perchè ti lasciano un bellissimo ricordo e li vivi in serenità e leggerezza grazie grazie al potere magico dell'estate e che l'estate ha su noi giovani. Spero che Bella Uguale ci farà ballare tutta l'estate"

Ispirato in parte a un'esperienza personale e scritto durante il lockdown, il brano è emblematico della dualità della vita.

"In realtà sono contento del dualismo che c'è tra il testo che è sicuramente nostalgico e per certi versi triste e la produzione che invece è che è una classica hit estiva".

A soli 21 anni William Busetti in arte Will ha tanti sogni nel cassetto.

"Dico sempre che mi piacerebbe riempire uno stadio, perchè ho sempre giocato a calcio e riempire uno stadio con la musica sarebbe un bell'incontro tra le due cose, mentre tra gli artisti con cui mi piacerebbe collaborare la mia risposta è sempre Zucchero, sarebbe incredibile è proprio un sogno che ho".

Will è cresciuto ascoltando tantissima musica, influenzato dal british pop amato dalla madre di origini inglesi, e dal cantautorato italiano, spinto dalla passione del padre. Ora Will cerca la sua strada ma diciamo che la partenza è stata a tutto gas.