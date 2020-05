Il FAI e i Luoghi del Cuore: la testimonianza di Marco Magnifico

Milano, 6 mag. (askanews) - E' stato lanciato dal FAI - Fondo Ambiente Italiano e da Intesa Sanpaolo il decimo censimento sui Luoghi del Cuore, tra i tanti testimonial anche il vicepresidente del FAI, MArco Magnifico, che ha scelto le Case Montana che dominano la valle della Kolymbethra, nel centro della Valle dei Templi di Agrigento.

"Il cuore, si sa - ha detto Magnifico - fa miracoli, e se il cuore batte, soprattutto se batte forte, l'oggetto del nostro amore picchia nella nostra testa giorni e notti, e per quel qualcuno o per quel qualcosa si fanno salti mortali, si fanno miracoli. Io ho fatto salti mortali per salvare le piccole Case Montana che dominano la valle della Kolymbethra, nel centro della Valle dei Templi di Agrigento, uno dei posti più belli del mondo. Nel 1999 quando scesi per la prima volta attraverso i rovi, le fognature, i rifiuti in questo meraviglioso agrumeto abbandonato, la piccola casa dei contadini che un tempo coltivavano l'agrumeto, sembrava dire: 'Ci sono anch'io!' Una piccola casa di mattoni dorati - dello stesso colore della roccia - che però cadeva già a pezzi a suo tempo, e negli anni cadeva ancora di più a pezzi; e io continuavo a dire: 'Dobbiamo salvarla, dobbiamo ricongiungerla al suo agrumeto!' Un grande amore: 21 anni di schermaglie e finalmente i proprietari l'anno scorso hanno deciso di vendercela. Oggi questa casetta, questo mio luogo del cuore è stato salvato, a dimostrazione che se si vuole si può, per qualcosa che si ama bisogna combattere. Votate per i Luoghi del Cuore!".