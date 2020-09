Il Codacons denuncia Chiara Ferragni: la sua Madonna è blasfema

Roma, 28 set. (askanews) - L'associazione dei consumatori Codacons ha denunciato Chiara Ferragni per la copertina di Vanity Fair della scorsa settimana, che ritrae l'imprenditrice e fashion blogger nei panni di una Madonna con bambino.

Nell'intervista, Ferragni ha raccontato il proprio percorso e il proprio lavoro, che prima non esisteva e che lei ha creato dal nulla. Lavoro che, oggi, dà occupazione a tantissimi giovani. Ma l'immagine ha suscitato l'ira del Codacons:

"L'immagine che raffigura la Ferragni nei panni di una moderna Madonna con bambino dipinta da Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato sfrutta la figura della Madonna e la religione a scopo commerciale, essendo noto come la Ferragni sia una vera e propria 'macchina da soldi' finalizzata a vendere prodotti, sponsorizzare marchi commerciali e indurre i suoi follower all'acquisto di questo o quel bene". Si legge nell'esposto, presentato anche al ministro dei Beni culturali Dario Franceschini.

Non è la prima volta che Codacons e Ferragni incrociano le armi. Il marito Fedez è stato il primo a commentare ironicamente la notizia: "Mi mancavano".

La foto che ritrae Chiara nelle vesti della Madonna ha diviso i suoi follower su Instagram:

"Ma fammi il piacere, adesso stai esagerando". "Mi sembra esagerato anche perché se non erro tu e tuo marito non siete credenti", le hanno scritto alcuni detrattori. "Anziché indignarvi, pensate che, grazie a questo post avete imparato che questa opera è stata realizzata da Giovan Battista Salvi e si intitola 'Madonna con bambino'. Più arte per tutti", ha replicato un altro utente.