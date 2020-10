"Il Caso Pantani", il regista: è stato ucciso, andava raccontato

Roma, 7 ott. (askanews) - Esce al cinema come evento speciale solo il 12, il 13 e il 14 ottobre, (distribuito da Koch Media), "Il Caso Pantani - L'Omicidio di un Campione", film che a 16 anni dalla scomparsa del Pirata ne racconta la storia. Un film d'inchiesta, un biopic, drammatico, che svela anche particolari inediti sulla morte del campione romagnolo.

Il regista Domenico Ciolfi: "Questa è una storia che ha un valore civile e merita di essere raccontata perché quello che è accaduto non è affatto chiaro, anzi. Quello che abbiamo scoperto in questi anni di indagini è che si è trattato di un omicidio, Marco Pantani è stato ucciso; queste sono cose che erano abbastanza chiare nel 2004 ma abbiamo voluto mettere in fila con gli atti ufficiali, queste cose vanno raccontate". "Quello che è accaduto a lui fa più notizia perché era famoso, ma ci sono tante storie e tante vite distrutte anche da un certo accanimento dei media e del pubblico che facilmente giudica senza conoscere i particolari".

Nel cast tra gli altri Francesco Pannofino, Brenno Placido, Fabrizio Rongione e Marco Palvetti che interpreta Pantani nel periodo a Cesenatico. "Mi ha colpito molto la sua voglia di essere un combattente finché gli è stato concesso, parlando delle debolezze umane che vengono fuori, e un altro aspetto interessante è che, quando ho chiesto al suo miglior amico quale rapporto avesse Marco con la droga, mi ha detto che ne aveva paura: che disagio può vivere, mi chiedo, una persona che la teme per poi iniziare questo percorso e una parabola discendente?".

Il film vuole raccontare Marco Pantani e le tre fasi della sua breve vita: un atleta diventato mito, un mito che è stato distrutto e una vittima che non ha ancora avuto giustizia. Un film importante anche per la madre del Pirata Tonina: "Io penso che serva per far capire bene cosa è successo a Marco, fino ad ora c'era un pezzettino di qua e uno di là, il film mette tutto insieme. Giustizia? Magari".