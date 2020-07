Il Belgio non spegne la musica: in barca per festival Covid free

Milano, 3 lug. (askanews) - Il Belgio non spegna la musica, nonostante il Covid. A Steenokkerzeel è andato in scena il festival "Paradice city", in cui gli spettatori hanno assistito al concerto a bordo di piccole imbarcazioni. Un modo originale e piacevole per evitare assembramenti e rischi, mantenendo il distanziamento fisico, ma non quello sociale.