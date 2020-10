"I Marmi Torlonia", 14 sale ai Musei Capitolini con 620 sculture

Roma, 12 ott. (askanews) - Quattordici sale, 92 opere, cinque sezioni, 620 sculture provenienti in parte da scavi, in parte da collezioni più antiche. Si intitola "I Marmi Torlonia", una collezione eccezionale per riunire tutte insieme le opere dal Museo Torlonia, fondato dal Principe Alessandro Torlonia nel 1875.

Il percorso della mostra - presso i Musei Capitolini dal 14 ottobre al 29 giugno 2021 - si snoda all'indietro nel tempo: si parte dall'evocazione del Museo Torlonia, per passare poi alle sculture da scavi Torlonia del secolo XIX, le sculture da raccolte del secolo XVIII, quelle della raccolta Giustiniani del secolo XVII, fino alle sculture da raccolte dei secoli XV e XVI.

La visita si conclude nell'Esedra di Marco Aurelio, dove sono raccolti per l'occasione tutti i bronzi antichi donati al popolo romano nel 1471 da Papa Sisto IV.

Carlo Gasparri, curatore della mostra insieme al prof. Salvatore Settis: "L'obiettivo è di riportare all'attenzione del pubblico una scelta significativa e ampia di tutta questa gigantesca collezione di sculture antiche sconosciuta. Una selezione di opere importanti storicamente e intrinsicamente nella loro qualità formale, importanti anche come testimonianza di un rapporto attivo con l'antico che a Roma dura da secoli".

Daniela Porro, Soprintendente Speciale di Roma: "La soprintendenza è stata presente fin dall'inizio, quando nel 2016 è stato firmato l'accordo-quadro tra il ministero per i Beni culturali e la Fondazione Torlonia, per la realizzazione di una mostra che presentasse al pubblico una selezione di questa straordinaria e leggendaria collezione che da decenni nessuno riusciva più a visitare".