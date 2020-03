I grandi chef on line in Acadèmia, la Masterclass della cucina

Milano, 30 mar. (askanews) - Grandi chef on line per insegnare e intrattenere. Nasce Acadèmia, la prima piattaforma di e-learning che vede in cattedra insieme i grandi maestri della cucina internazionale che non solo vogliono insegnare, ma proporre contenuti anche di intrattenimento, a partire dalla cucina.

Acadèmia presenta oltre 90 lezioni video dal tono informale e coinvolgente. I contenuti sono un ibrido tra l'informazione e l'intrattenimento.

In cattedra troviamo Iginio e Debora Massari per la pasticceria, Davide Oldani per l'alta cucina italiana, chef Hiro per la millenaria tradizione giapponese. E ancora Sergio Dondoli per il gelato a regola d'arte, Flavio Angiolillo per i cocktail professionali e Carlotta Perego per la cucina vegana.

Acadèmia, una sorta di Netflix della cucina dai toni sì didattici, ma al contempo informali, è realizzata dalla media company Chef in Camicia.

Tutti i contenuti, anche le ricette, sono gratuite per gli studenti dei diversi licei alberghieri.