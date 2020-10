I Giganti della Sila: in Calabria alberi alti come palazzi

Milano, 12 ott. (askanews) - Un bosco secolare con alberi alti come palazzi nel cuore della Calabria. È la terra dei Giganti della Sila, uno spettacolo della natura nell'omonimo parco nazionale calabrese che sopravvive da oltre 400 anni intatto. Celebrato per la maestosità da Virgilio e Plinio nei loro scritti, dal 2016 è affidato al Fai che ne tutela bellezza e memoria, spiega la responsabile Fai Simona Lo Bianco.

"Quello che è nostro compito è tutelare questo posto e tramandarlo, quindi attività di valorizzazione, facendo conoscere il valore naturalistico ma anche culturale di questo luogo; sono alberi monumentali su di essi vige un vincolo come fossero dei quadri, entrare qui è come entrare in un museo a cielo aperto".

I Giganti hanno riaperto a fine maggio, subito dopo il lockdown. "La Sila è stata invasa dai turisti e i giganti sono il bene Fai più visitato di Italia con 18.600 visitatori solo ad agosto, le persone hanno voglia non solo di scoprire la natura ma anche le bellezze che li circondano."