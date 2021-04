I Coma_Cose raccontantano il nuovo album Nostralgia

Milano, 14 apr. (askanews) - Sono il duo rivelazione del Festival di Sanremo, ed ora i Coma_Cose escono con Nostralgia il nuovo album per Asian Fake/Sony Music; è un libriccino dal linguaggio futuristico che racchiude un mondo di significati che affiorano da un passato che brucia ancora. Ogni nota è una pagina e ogni canzone un capitolo della storia di rivalsa di Francesca e Fausto; una storia che li ha visti passare dalla rassegnazione di dover rinunciare alla musica, al riuscire a renderla il centro della propria vita. La loro è una favola dai protagonisti improbabili che nel momento in cui si ritrovano a lavorare come commessi scelgono di non rinunciare alla propria fiamma, la loro passione per la musica e con un percorso umano ed artistico si sostengono l'un l'altro fino al palco dell'Ariston.

Nostralgia, prodotto dai Mamakass, come Fiamme Negli Occhi e molti altri brani della band, è un viaggio alla scoperta di ambientazioni e temi nuovi, tradizionalmente assenti o trascurati dalla musica leggera. Meno spazio alla città, alla vita all'aria aperta, molto invece alla solitudine, alla periferia, all'introspezione e all'autoanalisi. Questi sei brani inediti sono l'installazione sonora cresciuta nel corso di un anno anomalo, l'occasione per fermarsi un attimo, scavare a fondo nei ricordi e nelle emozioni del passato per fissarle nel presente: guardarsi indietro e guardarsi dentro con una nuova consapevolezza.

"È un disco che racconta il presente ricercandolo nel passato, breve ma molto concentrato scava nel profondo dell'animo e analizza il sentimento della nostalgia senza compromessi, il fuoco che arde dall'infanzia, la crescita personale, l'accettazione di se stessi come il primo passo per cercare il proprio posto nel futuro." - raccontano i Coma_Cose.