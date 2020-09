Harry e Meghan produttori per Netflix: faremo contenuti d'impatto

Roma, 4 set. (askanews) - Il principe Harry e Meghan Markle tornano a far parlare di se' . Hanno firmato un accordo con il gigante dello streaming Netflix per produrre film e serie tv "d'impatto". La coppia, che quest'anno ha lasciato la famiglia reale britannica e si è trasferita in California, ha già diversi progetti in fase di sviluppo, ma tutti come produzione: Meghan, ex star di "Suits", ha detto chiaramente di non voler tornare a recitare.

"Il nostro obiettivo è far luce sulle persone e sulle cause di tutto il mondo, creare contenuti che informino e diano speranza", hanno raccontato il Duca e la Duchessa del Sussex in un'intervista alla France presse. Inoltre, da neogenitori, puntano a una programmazione adatta alle famiglie. Tra i primi progetti svelati ci sono una serie di documentari sulla natura e una serie animata incentrata su donne eccezionali. La coppia ha detto di voler "condividere contenuti d'impatto, che attirino l'azione".

Un bel megafono per veicolare i loro messaggi nelle case di tutto il mondo senza passare più per la casa reale, dice l'esperto e critico tv Tom Harrington: "I Sussex sono un marchio, un marchio molto conosciuto, e un marchio internazionale, e sono la propaggine di un marchio probabilmente ancora più grande e conosciuto, che è la famiglia reale. E non è un caso che il più grande investimento in produzione che Netflix abbia mai fatto nel Regno Unito sia stato "The Crown"... Tutti conoscono la famiglia reale, tutti hanno una sorta di interesse per la famiglia reale".

Non sono stati resi noti i termini finanziari, ma l'accordo è pluriennale ed esclusivo di Netflix. "Harry e Meghan hanno ispirato milioni di persone in tutto il mondo con la loro autenticità, ottimismo e leadership", ha detto Ted Sarandos, co-ceo e Chief Content Officer di Netflix. "Siamo incredibilmente orgogliosi che abbiano scelto Netflix come loro casa creativa".